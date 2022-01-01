Savcı itiraz etti jetin sahibi tutuklandı

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Brezilya’daki soruşturma kapsamında serbest kalan pilot Veli Demir, geçtiğimiz pazar sabahı İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış, emniyette, uçağa konulan kokainle ilgili bilgisinin olmadığını öne sürmüştü. Adliyeye çıkarılan Demir, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Jetin bağlı olduğu holdingin sahibi Şeyhmus Özkan ve 3 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kalmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Şeyhmus Özkan’ın serbest kalmasına itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Özkan, dün, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Özkan iddiaları kabul etmedi ve “Pilotumuz Latin Amerika cezaevlerinde kötü şartlarda kaldığından dolayı psikolojisi bozulmuştur. Sağlıklı ifade verememiştir. Ben ve personelimin bu olayla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur” dedi. Özkan, mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.