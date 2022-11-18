Savcı ‘intihar’ yalanını yutmadı

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KIRIKKALE Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan (24), geçen yıl 4 Ağustos’ta kalbinden bıçaklanmış olarak sevgilisi Tuğrul Akan (27) tarafından hastaneye kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü.

ÖNCE SERBEST KALDI

Emniyet’teki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğrul Akan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. İddianamede, Sinan’ın ölümüne neden olan bıçakta Tuğrul Akan’ın parmak izinin tespit edildiği yer aldı. Akan, yargılanmasının yapıldığı Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ilk duruşmada tutuklandı. Adli Tıp Kurumu’nun olayla ilgili raporunda ise bıçağın giriş-çıkış izlerine göre Elif Sinan’ın bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği, oysa baskın elinin sağ eli olduğu belirtildi. Mütalaasını açıklayan savcı ise Tuğrul Akan’ın, Elif Sinan’ın intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Savcı, Akan’ın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

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