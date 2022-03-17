Savcı ince gördü: 'Kocam evde yok' diye çağırmasaydı Süleyman Akbaba öldürülmeyecekti

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İstanbul Esenyurt’ta yaşayan makine operatörü Süleyman Akbaba (48), 10 Temmuz 2020 günü ortadan kayboldu. Büyükçekmece, Karaağaç mevkisinde 14 Temmuz 2020’de temizlik yapan işçiler 7 siyah çöp poşetinin içinde ceset parçaları buldu. Polis ekipleri cesedin Süleyman Akbaba’ya ait olduğunu tespit etti. Akbaba’nın telefon trafiğini incelemeye alan polis ekipleri, Nubar Aslan isimli bir kadınla teması olduğunu tespit etti. Nubar Aslan ve eşi Alpaslan Aslan gözaltına alındı. Cinayeti Alpaslan Aslan’ın işlediği, Nubar Aslan’ın da cinayetten önce Süleyman Akbaba’yı eve çağırdığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpaslan Aslan ve Nubar Aslan’a müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

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‘YAŞAMLARINA DEVAM ETTİLER’

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada dün görülen duruşmayla karar aşamasına gelindi. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Nubar Aslan ve Alpaslan Aslan’ın cinayetten sonra cesedi parçalara ayırdığını, yol kenarına attığını ve sonrasında günlük yaşamlarına devam ettiğini belirtti. Nubar Aslan’ın Süleyman Akbaba’yla 1.5 yıl boyunca ilişki yaşadığını anlatan Savcı, Alpaslan Aslan’ın da bu ilişkiyi öğrenince cinayeti işlediğini söyledi. Mütalaada Nubar Aslan’ın Alpaslan Aslan’ın ısrarıyla Süleyman Akbaba’yı arayıp “Kocam evde yok” diyerek çağırdığını ve ardından cinayetin işlendiğini belirtildi. Savcı, Nubar Aslan telefonla aramasa Süleyman Akbaba’nın eve gitmeyeceğini ve öldürülmeyeceğini belirterek Nubar Aslan’a müebbet hapis cezası istedi. Savcı, Alpaslan Aslan hakkında ise ‘haksız tahrik altında öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.

CANİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nubar Aslan’ın evine giden Süleyan Akbaba, burada kocası Alpaslan Aslan tarafından vahşice katledildi. Alpaslan Aslan, Akbaba’nın cansız bedenini parçalayarak yedi tane çöp poşetinin içine koydu. Alpaslan Aslan ifadesinde, “Ceset parçalarını karayolu üzerinde tenha gördüğüm bir yerde araçtan attım” demişti.