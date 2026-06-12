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Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Tartışması#Savcı Soruşturması#Adapazarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 00:00

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı B.Y.Ç. ile minibüs şoförü S.K. arasında trafikte yaşanan tartışma, araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, savcı ve minibüs şoförü hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

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Olay, dün Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, minibüs şoförü S.K. ile otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma minibüsün araç kamerasına yansıdı. B.Y.Ç.'nin Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.06.2026 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesinde trafikte meydana gelen ve bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmıştır."

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Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı hakkında, çeşitli maddelerden adli ve idari soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında, Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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#Trafik Tartışması#Savcı Soruşturması#Adapazarı

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