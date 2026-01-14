Savcı hâkimi vurdu

Haberin Devamı

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan (33), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’nde (İstinaf) görevli üye Hâkim Aslı Kahraman’ı (45), dün 13.00 sıralarında ziyarete gitti. Hâkim Kahraman’ın odasında kısa süre sonra ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, Hâkim Aslı Kahraman’a tabancayla ateş etti. Savcı Kılıçarslan, ikinci kez ateş etmek istediği sırada ise odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Yakup K. tarafından engellendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hâkim, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kasığından yaralanan hâkimin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan gözaltına alındı. Savcı ile hâkimin 2022-2024 arasında Anadolu Adliyesi’nde Asliye Ceza Mahkemesi’nde birlikte görev yaptıkları, Hâkim Aslı Kahraman’ın 2 Eylül 2024’te Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandığı öğrenildi.