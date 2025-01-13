Savcı, eski HDP İzmir İl başkanı Vedat Çınar için 15 yıla kadar hapis istedi

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim 2023'te HDP İzmir İl Başkanlığı ile Konak ve Buca ilçe binalarına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında HDP İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yürütülen soruşturmanın ardından sanıklar hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Altan ile Çelik hakkında hazırlanan iddianame İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Türk hakkındaki iddianame ise İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Altan geçen yıl aralık ayında tahliye edilirken, Çelik'in dosyası ise Diyarbakır'da görülen başka bir dosyayla birleştirildi.

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Tutuksuz sanık Vedat Çınar Altan'ın İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya Altan'ın yanı sıra partililer ve avukatları katıldı. Duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında Altan'ın katıldığı eylemlerin terör örgütü tarafından sosyal medyada iletişim araçlarıyla duyurulduğuna vurgu yaptı. Altan'ın sosyal medya paylaşımlarında da MLKP terör örgütü propagandası yaptığı esas hakkında mütalaada yer buldu. Savcı bu sebeplerden ötürü Vedat Çınar Altan hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Altan ve avukatları esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. (DHA)