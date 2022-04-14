Savcı, Duman isimli köpeği döven sanığa 3 yıla kadar hapis cezası istedi

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Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Kılıç, Duman'ı sahiplenen Belma Uzun'un avukatı Selda Bulut katıldı.

Müşteki Avukat Selda Bulut, dava konusu olayın masum bir canlının ölümüyle sonuçlandığını belirterek "Sanık tedavi masraflarını bile karşılamadı. Gerekli cezayı alsınlar ve köpeklerin de canlı olduğunu anlasınlar" dedi.

Duruşmada davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanık Hasan Kılıç'ın 5199 Sayılı Kanunun 28. maddesine yeni eklenen ve 12. maddesinde yer alan 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

GÖZYAŞLARIYLA TEŞEKKÜR ETTİ

Savcının davayla ilgili görüşünü açıklaması sonrası müşteki Avukatı Bulut, gözyaşlarıyla teşekkür etti. Sanık avukatına savunma hazırlayabilmesi için süre verilerek duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ataşehir'de 10 Ağustos 2021 tarihinde bir sokak köpeğinin kafasında kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı ihbarı yapıldığı, sanık Hasan Kılıç'ın köpeğin 7 adet tavuğunu öldürdüğünü, 1 tavuğu da ağzında gördüğünü, müdahale etmek istediği sırada saldırmaya çalıştığı, bu nedenle sopayla vurduğunu söylediği aktarıldı.

İddianamede sanık Hasan Kılıç'ın 5199 Sayılı Kanun'un 28. maddesine yeni eklenen ve 12. maddesinde yer alan 'Evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.