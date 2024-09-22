Savcı döven şehir magandasının ilk vukuatı değilmiş

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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, 30 Ağustos günü İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra, aracını park ettiği otoparka gitti. İşçimen, otoparktan çıkış yapmak istediği sırada turnikedeki görevli, otoparkın sistem güncellemesi yaptığını, bu nedenle biraz bekleteceğini bildirdi.

KORNA, SELEKTÖR, KÜFÜR

İşçimen aracında beklerken, arkasındaki araçtan sürekli kornasına basılarak selektör yapılmaya başlandı. Daha sonra aracı kullanan Erol Gök, savcıya yönelik küfürlerde bulunarak tacizini sürdürdü. Bunun üzerine otopark görevlisi, “Abi küfür etme, sistem güncellemesi yapıyor hemen halledeceğim” diyerek, Gök’ü uyarmaya çalıştı. Ardından İşçimen, turnikeden geçiş yapıp aracını park etti ve aracından inerek, arkasındaki arabada bulunan sürücü ile konuşmak istedi. İşçimen, araçtakilerle konuşmaya çalıştığı sırada, şoförün yanından oturan Tayfun Tahsin İlgün isimli kişi araçtan inmek istedi. Ancak kapıda bebek kilidi olduğu için İlgün, araçtan inemedi. Bu sırada aracı kullanan Erol Gök inerek, İşçimen’i darp etti. Saldırı esnasında İşçimen’in Cumhuriyet savcısı olduğunu beyan etmesine rağmen Gök, hakaretlerini sürdürdü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklandı.

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Şüphelilerden Erol Gök’ün daha önce de bıçakla yaralama olayı nedeniyle hakkında dava açıldığı ve yargılandığı ortaya çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Gök, 2010 yılında tekel bayisi işletiyordu. Gök, S.A. isimli kişiden 3 bin 500 TL değerinde değişik markalarda sigara aldı. Ancak parasını ödemedi. S.A. parasını istemek için işyerine gittiğinden kendisine küfrederek, tezgâhtan sallama tabir edilen bıçakla saldırıda bulundu. Çıkan kavga nedeniyle savcılık 6 şüpheli hakkında dava açarken Gök hakkında ise ‘kasten yaralama, hakaret’ suçlarından ceza talep etti.

CEZASI ERTELENMİŞ

Davaya bakan Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Gök’e kasten yaralama suçundan önce 6 ay hapis cezası verdi, daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak, verilen cezayı 5 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme, Gök’e verdiği cezayı “Sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönüne alındığında hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde ileride bir daha suç işlemeyeceği hususunda mahkememize tam bir vicdani kanaat oluştuğu” gerekçesiyle erteledi.