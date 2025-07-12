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Savcı cezada üst sınırı gösterdi: 15 yaşındaki Hacer’i, 15 yaşındaki erkek arkadaşı 100’ü aşkın bıçak darbesiyle öldürmüştü

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#İzmir#Karabağlar#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
Savcı cezada üst sınırı gösterdi: 15 yaşındaki Hacer’i, 15 yaşındaki erkek arkadaşı 100’ü aşkın bıçak darbesiyle öldürmüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 07:00

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçen yıl 15 Haziran’da akşam saatlerinde, Şerif Remzi Ortaokulu’ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp (15), eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile polis memuru babası İ.U.Ç.’nin evinde buluştu.

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Çetinalp ve U.E.Y. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çağla Çetinalp’i 100’ü aşkın bıçak darbesiyle bıçakladı. Çetinalp, eve dönen babası İ.U.Ç. tarafından evde kanlar içinde yere yatarken bulundu. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çağla Çetinalp’in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelilerden U.E.Y. tutuklanırken, İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, U.E.Y. hakkında, ‘çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame İzmir 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanığın yargılanmasına dün İzmir 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Adli Tıp Kurumu, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu tespit etti. Duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanığın ‘acı çektirilerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan en üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu. Duruşma 16 Temmuz’a erteledi.

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#İzmir#Karabağlar#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

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