Savcı bu fotoğrafla ilgili son sözü söyledi: Davaya yer yok

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Taşpınar gelen tepkiler üzerine fotoğrafları silse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlattı.

‘BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM’

İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade veren Eda Taşpınar savcılık ifadesinde, “Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekânlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Otel ile fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alanı gördüm. Bu alana girdiğimde 2 Japon olduğunu düşündüğüm turistler fotoğraf çekiyordu. Burada fotoğraf çektirebileceğimi düşündüm. İçerisinde bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim” dedi.

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Taşpınar hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gerekçesiyle Taşpınar hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.