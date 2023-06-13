×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Savcı bu fotoğrafla ilgili son sözü söyledi: Davaya yer yok

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Adalet Sarayı#Eda Taşpınar#Instagram
Savcı bu fotoğrafla ilgili son sözü söyledi: Davaya yer yok
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

Eda Taşpınar İstanbul Sultanahmet’te bir otelin içinde bulunan mescitte çektirdiği fotoğraflarını 3 Ocak 2023 günü “Mutlu yıllar sevgililerim” notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Haberin Devamı

Taşpınar gelen tepkiler üzerine fotoğrafları silse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlattı.

‘BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM’

İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade veren Eda Taşpınar savcılık ifadesinde, “Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekânlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Otel ile fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alanı gördüm. Bu alana girdiğimde 2 Japon olduğunu düşündüğüm turistler fotoğraf çekiyordu. Burada fotoğraf çektirebileceğimi düşündüm. İçerisinde bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim” dedi.

Haberin Devamı

Taşpınar hakkındaki soruşturmayı tamamlayan savcı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gerekçesiyle Taşpınar hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Adalet Sarayı#Eda Taşpınar#Instagram

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC