Savcı ‘babatak’a 88 yıl istedi

​İSTANBUL Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 23 Eylül 2025’te başlatılan ve Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Medet Anli’nin de bulunduğu 115 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 49’u tutuklanmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 105 şüpheli hakkında hazırladığı kapsamlı iddianameyi mahkemeye sundu.

GAYRİMENKUL DEĞERLERİNDE FAHİŞ OYUN

İddianameye göre şebeke, gerçek değerleri 50 bin ile 70 bin dolar arasında değişen gayrimenkulleri, vatandaşlık yatırım şartını sağlamak amacıyla kâğıt üzerinde fahiş fiyatlarla gösterdi. 2022 öncesi sınır olan 250 bin dolar, sınır yükseltildikten sonra ise 400 bin doların üzerinde hayali satış rakamları oluşturulduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar görenler’ sıfatıyla dosyada yer alırken, maddi zararın 144 milyon 300 bin dolar olduğu saptandı.

MASAK RAPORU: ALTINLA AKLAMA VE HAYALİ TRAFİK

Şüphelilerin vatandaşlık kriterine uygun banka dekontu elde etmek için ‘çek-yatır’ veya ‘yatır-çek’ yöntemini kullandıkları MASAK raporlarıyla belgelendi. Şirket hesapları üzerinden yapılan hayali para trafiğinde, Eytaş Kuyumculuk üzerinden 91 ayrı işlemde 486 milyon 930 bin 946 TL, Altıner Kıymetli Madenler üzerinden ise 46 ayrı işlemde 253 milyon 222 bin 565 TL tutarında hareketlilik saptandı. Transfer açıklamalarına “Elden teslim alınan altın bedeli” yazılarak, suçtan elde edilen kazancın yüklü miktarda altın alımıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.

REKOR HAPİS İSTEMİ VE SUÇLAMALAR

Örgütlü yapının kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Medet Anli hakkında; ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bir yabancıyı ülkeye sokma veya kalmasına imkân sağlama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından 22 yıl 4 ay 15 günden 88 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Anli’nin, MERSİS belgelerini kullanarak şirketleri adına tek başına işlem yaptığı ve örgüt mensuplarına verdiği vekâletlerle 459 ayrı eylemi bizzat yönettiği kaydedildi. Diğer 104 şüpheli hakkında ise suç vasıflarına göre değişen oranlarda hapis cezası istendi.

144 MİLYON DOLARLIK VURGUN

1012 sayfalık iddianamede, 105 şüphelinin Türkiye genelinde kurdukları düzenekle 459 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği ve toplamda 144 milyon 300 bin dolarlık döviz girişi kaybına neden oldukları belirtildi.

‘BABATAK’ YÖNTEMİ NEDİR

Şüphelilerin, Türkiye’ye gerçek bir döviz girişi sağlamadan vatandaşlık tescili almak için geliştirdikleri yönteme ‘Babatak’ ismi verildiği ifade edildi. Bu sisteme göre; gayrimenkuller hayali para trafiğiyle satılmış gibi gösteriliyor, vatandaşlık için gereken süre dolduktan sonra ise taşınmazın eski sahibine veya örgüte iadesi için gizli ‘taahhüt senetleri’ düzenleniyor. Anli’nin bu taşınmazları “geri dönecek” adı altında listelediği belirtildi.