İlaçlama faciasında savcı 4 cana 22.5 yıl istedi

İddianameye göre, 13 Kasım 2025’te Fatih’te meydana gelen olayda, Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammed ve Masal kaldırıldıkları hastanede vefat etti. Tedavi altına alınan baba Servet Böcek ise 4 gün sonra hayatını kaybetti. Aynı otelde kalan yabancı uyruklu üç kişinin de zehirlenme şikâyetiyle hastaneye gittiği ve tedavilerinin ardından taburcu oldukları ifade edildi.

Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu raporunda ailenin ölüm sebebinin, otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme olduğu ve ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği belirtildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Savcılık, ilaçlama firması sahibi Zeki Kışı, çalışanlar Serkan Kışı ve Doğan Cağferoğlu ile otel sahibi Hakan Oğlak ile otel çalışanı Mohammad Moeen Ud Din Chisthi’nin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istedi. Diğer şüpheli otel çalışanı Rustemsa Batryrov’un ise ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.