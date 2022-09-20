Savcı 1198 yıl hapsini istedi

Haberin Devamı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince verilen bozma kararının ardından yeniden görülen davada, savcı davaya ilişkin görüşünü dün dosyaya sundu. 445 sayfalık mütalaada, “Dava konusu olayda mağdurları aldatmaya yönelik gerçekleştirilen evlenme vaatlerinin, Yargıtay kararlarına yansıyan ve aldatıcı özellikte olduğu kabul edilmeyen konvansiyonel evlenme vaatleri ile karşılaştırılmaması gerekir. Sanıklar bu vaadi en başından itibaren mağdurları örgütten çıkma imkanı bırakmayacak ölçüde teslimiyetini sağlamak amacıyla ‘turnike’ sistemine sokmak, tüm psikolojik sınırlarını kaldıracak şekilde cinsel saldırıya maruz bıraktıktan ve örgütten ayrılma imkanını mental olarak yitirdikten sonra Adnan Oktar’a cinsel tatmini sağlamak amacıyla sunulmak için kullanılmaktadır” denildi.

Haberin Devamı

“FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM ETTİ”

Örgütün yapısının da anlatıldığı mütalaada, örgütün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Adnan Oktar’ın ve diğer örgüt yöneticilerinin örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri öne sürüldü. Adnan Oktar’ın, kişisel işlediği suçlar olan “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım”, “Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs”, “Eziyet”, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Cinsel istismar, cinsel saldırı”, “Kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlarından 270 yıldan 1198 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Oktar’ın, “Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi” suçundan ise beraati istendi.

Mütalaada, Adnan Oktar’ın yasa gereği örgüt yöneticisi olarak kabul edilmesi nedeniyle örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca sorumlu tutulması gerektiği hatırlatılarak, diğer sanıkların örgüt faaliyeti kapsamında işlediği tüm suçlardan sorumlu tutulduğu ifade edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilen mütalaada 71 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.