Savaştepe’deki orman yangını büyümeden söndürüldü
BALIKESİRin Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Söğütlügözler Mahallesi’nde başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Savaştepe ilçesine bağlı Söğütlügözler Mahallesinde kızılçam ve meşe ormanlarının bulunduğu bölgede saat 12:50 de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, Balıkesir İşletme Müdürlüğü Konakpınar ve Savaştepe İşletme Şefliğinden 8 arazöz, 4 ön müdahale aracı, 1 dozer ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, 500 metrekare alandaki kızılçam ve meşe ağaçlarının zarar gördüğü yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle