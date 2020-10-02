Savaştepe’deki orman yangını büyümeden söndürüldü

Savaştepe ilçesine bağlı Söğütlügözler Mahallesinde kızılçam ve meşe ormanlarının bulunduğu bölgede saat 12:50 de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, Balıkesir İşletme Müdürlüğü Konakpınar ve Savaştepe İşletme Şefliğinden 8 arazöz, 4 ön müdahale aracı, 1 dozer ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi.



Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, 500 metrekare alandaki kızılçam ve meşe ağaçlarının zarar gördüğü yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.



Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.