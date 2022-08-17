Savaştan sonra ilk ziyaret

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Savaşın sonlandırılması için başta arabuluculuk olmak üzere diplomatik girişimlerini sürdüren Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin daveti üzerine yarın Lviv’e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

GUTERRES İLE ÜÇLÜ ZİRVE

Savaşın sonlandırılması için hem Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mekik diplomasisi yürüten Erdoğan, Lviv’de Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini ele alma fırsatı bulacak. Erdoğan, ziyarette ayrıca Zelenski ve BM Genel Sekreteri António Guterres’le üçlü zirvede buluşacak. Erdoğan, Zelenski, Guterres görüşmesinde Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi konusu da masada olacak. Savaşın başından beri birçok kez telefonla görüşen Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşıyla ilk kez yüz yüze buluşmuş olacak.