Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savaştan sahneye

#Antalya#Ukrayna#Anadolu Ateşi
Savaştan sahneye

Savaştan kaçıp 6 gün süren zorlu yolculuğun ardından çocukları ile Antalya’ya ulaşan Ukraynalı Iryna Balakhonova (37) ile Rus Alexander Balakhonova (34), tanışmalarına vesile olan Anadolu Ateşi’yle tekrar sahneye çıkmaya başladı.

Haberin Devamı

Her ikisi de dansçı olan Ukraynalı Iryna Balakhonova ile Rus Alexander Balakhonova, 2014’te Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu bünyesinde sahneye çıkarken tanışıp evlendi. Çift, 2017’de Ukrayna’ya yerleşmeye karar verdi. Çiftin bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri 2 de çocukları dünyaya geldi. Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya’nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. Üç gün sığınakta kalan aile, 6 günlük zorlu yolculuğun ardından ise Antalya’ya ulaştı.

KULİSİ EVE ÇEVİRDİLER

Anadolu Ateşi’ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonova ailesinin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena’nın kulislerinden birini eve çevirdi. Bir süre burada kalan aileye, Belek’te ev bulundu. Çift, 22’nci yılını kutlayan ve aileleri olarak gördükleri Anadolu Ateşi’yle de tekrar sahneye çıkmaya başladı.

Haberin Devamı

Savaşın tüm yıkıcılığına inat 5 farklı ülkeden arkadaşlarıyla dans eden çift, yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Kendilerine kapılarını açan arkadaşlarına minnettar olan çift, her şeye rağmen evlerine dönmeyi çok istiyor. Savaşın en yakın zamanda bitmesini umut ettiklerini belirten Iryna Balakhonova “Burada bize yardım eden ve işimizi veren gruba teşekkür ediyorum” dedi.

Savaştan sahneye
Bir süre Aspendos Arena’nın kulisinde kalan aile, şimdi Belek’te yeni evlerinde yaşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Ukrayna#Anadolu Ateşi

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi

BAKMADAN GEÇME!

İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

 #NATO
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi