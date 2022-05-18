Savaştan sahneye

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Her ikisi de dansçı olan Ukraynalı Iryna Balakhonova ile Rus Alexander Balakhonova, 2014’te Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu bünyesinde sahneye çıkarken tanışıp evlendi. Çift, 2017’de Ukrayna’ya yerleşmeye karar verdi. Çiftin bu süreçte Olexander ve Iryna adını verdikleri 2 de çocukları dünyaya geldi. Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya’nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. Üç gün sığınakta kalan aile, 6 günlük zorlu yolculuğun ardından ise Antalya’ya ulaştı.

KULİSİ EVE ÇEVİRDİLER

Anadolu Ateşi’ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonova ailesinin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena’nın kulislerinden birini eve çevirdi. Bir süre burada kalan aileye, Belek’te ev bulundu. Çift, 22’nci yılını kutlayan ve aileleri olarak gördükleri Anadolu Ateşi’yle de tekrar sahneye çıkmaya başladı.

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Savaşın tüm yıkıcılığına inat 5 farklı ülkeden arkadaşlarıyla dans eden çift, yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Kendilerine kapılarını açan arkadaşlarına minnettar olan çift, her şeye rağmen evlerine dönmeyi çok istiyor. Savaşın en yakın zamanda bitmesini umut ettiklerini belirten Iryna Balakhonova “Burada bize yardım eden ve işimizi veren gruba teşekkür ediyorum” dedi.

Bir süre Aspendos Arena’nın kulisinde kalan aile, şimdi Belek’te yeni evlerinde yaşıyor.