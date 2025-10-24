Savaş’tan Özel için suç duyurusu

Haberin Devamı

Lütfü Savaş tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davaya ilişkin Özgür Özel’in kamuoyuna yaptığı açıklamaların ‘hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargı sürecine etki etmeye yönelik’ olduğu iddiasıyla yapıldı. Savaş’ın avukatı tarafından 22 Ekim’de sunulan dilekçede, Özel’in Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda müvekkilini hedef aldığı belirtildi. Özel’in “Gün gelir hesabı sorulur, gün gelir fitil fitil burnundan getirilir, biz de vakti geldiğinde ona dava açarız” ve “O şahıs Özgür Özel’i yakından tanımıyor, ona Özgür Özel’i yakından tanıtacağım” ifadeleriyle Savaş’a tehditte bulunduğu, katıldığı televizyon programındaki “Partiye kötülük yapanların maşası haline gelmiş, mikropluk yapıyor. Mikroba neden hastalık yapıyorsun diye sorulur mu, onun işi o” sözleriyle de onur ve saygınlığını zedelediği ileri sürüldü.