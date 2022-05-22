Savaştan kaçtı katliam yaptı

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Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi’ndeki bir apart otelde dün saat 08.00 sıralarında, Ukrayna’da savaştan kaçan O.N. (38) ile eşi Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. (6) ve oğlu K.N.’ye (4) saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi. Y.N.’nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi.

Adrese gelen polis ekipleri, O.N.’yi, yaralı eşi ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı. Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.



‘HATIRLAMIYORUM’ DEDİ



Adliyeye sevk edilen O.N., Emniyet’teki ifadesinde, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı olayı hatırlamadığını ve yaptıklarının farkında olmadığını iddia etti. Ayrıca tartışma sırasında Y.N.’nin kocasından kaçıp aparttaki diğer odanın kapısını kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. O.N.’nin bıçakla kendisine zarar verdiği ve intihar notu bıraktığı da belirtildi.