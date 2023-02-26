Savaştan kaçan Ukraynalı Yulia ve 2 çocuğu, depremde öldü

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Yulia Petrov, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşının ardından çocukları Zakhar (10) ve Matvii (5) ile kaçıp, Türkiye'ye sığındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde asker olan eşini bırakan Petrov, 2 çocuğu ile Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yakınının yanına yerleşti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Petrov ile çocuklarının kaldığı bina da yıkıldı. Petrov ile 2 çocuğu, enkaz altında kaldı. Savaş sırasında yaralanıp, ülkesinde tedavi gören Petrov'un eşi ise ailesinden haber almayınca Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ile iletişime geçti. Eşi ile çocuklarının enkazda olduğunu öğrenen baba, Türkiye'ye geleceği gün, acı haberi aldı. Petrov ile çocuklarının 14 Şubat'ta enkazdan cansız bedenleri çıkarılıp, Ukrayna'ya gönderildi.

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'BU FELAKET ORTAK ACIMIZDIR'

DHA'ya açıklama yapan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Maalesef savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımız oldu. Elbette elçilik olarak deprem bölgesinden vatandaşlarımızın tahliyesi için seferber olduk. Ama elbette en belirgin destek arama-kurtarma ekibinden geldi. Birçok binada çalışma yaptılar. Maalesef 6 Ukrayna vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 kişiye hala daha ulaşamıyoruz. Toplamda deprem bölgesinde 155 vatandaşımızı arıyorduk, 149'u ile iletişim kurabildik, 6 kişi ile henüz iletişim kuramadık. Bu vatandaşlarımızın çoğu deprem bölgesinde Türk devletinin destekleri ile kalmaya devam ediyor, bazılarını da tahliye ettik. Bu felaket ortak acımızdır ve hep birlikte üstesinden geliyoruz" dedi.