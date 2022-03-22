Savaştan kaçan dansçı çifte Aspendos kucak açtı

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Her ikisi de dansçı olan Rus Alexander Balakhonov (34) ile Ukraynalı Iryna Balakhonova (37), 2014 yılında Türkiye'de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nda tanışıp evlendi. Çift 2017 yılında Ukrayna’ya yerleşmeye karar verdi. Daha sonra Olexander ve Iryna adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. Yaşamlarına Mıkolayiv şehrinde devam eden aile, 24 Şubat sabahı Rusya'nın saldırısı sonrasında büyük korku yaşadı. 3 gün sığınakta kalan çift, 'Burası bizim evimiz' dedikleri ve tanıştıkları Antalya'ya gelmek için senelerce dans ettikleri Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'ndaki ekip arkadaşlarıyla bağlantı kurdu. Anneleri Galyna Dzıuba'yı da yanlarına alan Balakhonov Ailesi, ülkeden çıkmak için araçlarıyla yola düştü.

YOLCULUK 6 GÜN SÜRDÜ

Savaşın devam ettiği bölgelerden geçemedikleri için Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ı dolaşan aile, 6 günde 2 bin 300 kilometrelik yolculuğun ardından Antalya'ya gelebildi. Anadolu Ateşi'ndeki ekip arkadaşları, kendilerinden yardım isteyen Balakhonov Ailesi’nin geçici süre kalabilmesi için, daha önce dans gösterilerinde sahneye çıktıkları ve son günlerde yıkım kararı ile gündemde olan Serik ilçesindeki Aspendos Arena'nın kulislerinden birini eve çevirdi. Çocuklarıyla kendilerine bir yaşam alanı oluşturan Balakhonov çifti, dans gösterileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Savaş nedeniyle bu sene başladığı okulundan uzak kalan Olexander'a, emekli öğretmen anneannesi Galyna Dzıuba okuma-yazma öğretiyor.





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Ukraynalı Iryna Balakhonova, savaşla yüzleştikleri anları şöyle anlattı: “24 Şubat günü sabah saat 05.00’te uyandık. Evim sallanmaya başlamıştı. Savaşın başladığını anladım. Nereye koşacağımı, nereye gitmem gerektiğini bilmiyordum. Rusya, şehrime bombalı saldırı başlatmıştı. Evimizin iki tarafına bomba düştü. Çocuklarım için çok korkuyordum. Evimden ayrılmak çok zor oldu ama çocuklarım için en iyisini yapmaya çalıştım. Uzun bir yoldan sonra Türkiye'ye ulaştık. Burada bize ev verdiler. Bize yardım ettikleri için Sayın Mustafa Erdoğan'a, tüm yönetime ve dansçılara çok teşekkür etmek istiyorum. Ve tüm insanların kardeş olduğunu ve barış için sanat olduğunu söylemek istiyorum.” Alexander Balakhonov da yıllar önce sahne aldığı yerin artık evleri olduğunu söyleyerek, “Ben Rusum. Ukrayna'da herhangi bir problemim olmadı. İşim, ailem, evim vardı. Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaşı, bombaları istemiyorum.”

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MUSTAFA ERDOĞAN: SANAT EN GÜÇLÜ DAYANIŞMA

Aileye kapılarını açan Anadolu Ateşi'nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sanatın en güçlü ahlaki dayanışma olduğunu söyledi: “Savaş; devletler ve politikacılar arasında olur ve acısını halklar çeker. Topluluğumuzda Rus ve Ukraynalı dansçılarımız yıllarca omuz omuza dans etti, etmeye devam edecekler. Anadolu Ateşi, bir medeniyetler barışı projesidir. Arkadaşlarımıza sağ salim kavuştuğumuz için çok mutluyuz.”