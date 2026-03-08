Savaşta 9. gün... Gökyüzünde füze yağmuru

Haberin Devamı

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırılarıyla başlayan savaş, dün de karşılıklı saldırılarla devam etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün ABD’nin Keşm Adası’ndaki tatlı su arıtma tesisine saldırı düzenlediğini, 30 köye su temininin etkilendiğini belirterek sert çıktı: “İran’ın altyapısına saldırmak, ciddi sonuçları olan tehlikeli bir durum. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu.” İsrail ordusu da 80 savaş uçağının Tahran ve ülkenin merkezindeki askeri altyapıyı hedef aldığını, Tahran’ın Mehrabad Uluslararası Havalimanı’ndaki 16 İran uçağına saldırı düzenlediğini açıkladı. İsfahan’daki saldırılarda 8 kişinin öldüğünü duyuruldu.

İran’daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı’na saldırı düzenlendi.

İRAN’DAN MİSİLLEMELER

İran da, İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu son 24 saat içinde İran’dan 11 füze fırlatıldığını açıkladı. İran ordusu İsrail’in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’teki ABD üslerini hedef alan insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran’dan İsrail’e yapılan yoğun füze atışları, Ramallah semalarında görüntülendi.

BAE’YE 16 FÜZE 121 DRON

BAE yetkilileri ülkeye doğru 16 balistik füze ve 121 dron fırlatıldığını açıkladı. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin savaş halinde olduğunu, bu süreçten daha güçlü çıkacaklarını söyledi.Suudi Arabistan ise ABD askerlerinin bulunduğu bir hava üssüne füze saldırısı ile petrol sahasına dron saldırısının engellendiğini açıkladı.

Dubai ve Bahreyn’in başkenti Manama’da patlama sesleri duyulurken, Dubai Uluslararası Havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşları geçici olarak durdurdu. Katar Havayolları da Doha’ya Avrupa ve Bangkok’tan sınırlı uçuşun “güvenli koridor” üzerinden yapılacağını açıkladı.

İRAN’DA 1332 CAN KAYBI

Yetkililere göre savaşın başlamasından bu yana İran’da en az 1332, Lübnan’da 200’den fazla ve İsrail’de yaklaşık 12 kişi hayatını kaybederken, 6 ABD askeri öldü.

HÜRMÜZ RESTİ

- SAVAŞIN başlamasının ardından dünya petrolünün önemli bir kısmının aktığı Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüseferi büyük ölçüde bloke eden İran, ABD’nin “gemilere donanma eşlik edecek” açıklamasına rest çekti. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Muhammed Naini, Fars haber ajansına göre dün sabah yaptığı açıklamada, ABD gemilerini Hürmüz Boğazı’nda beklediklerini söyledi. Naini, “Amerikalılara herhangi bir karar vermeden önce 1987’de Amerikan süpertankeri Bridgeton’da çıkan yangını ve son olarak hedef alınan tankerleri dikkate almalarını tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı. Kuveyt’e ait Bridgeton adlı büyük petrol tankeri, 1987 yılında İran-Irak Savaşı sırasında ABD’nin Kuveyt tankerlerini korumak amacıyla başlattığı “Earnest Will Operasyonu” kapsamında Amerikan savaş gemilerinin eşliğinde Hürmüz Boğazı’ndan Basra Körfezi’ne girerken İran tarafından döşenen bir deniz mayınına çarpmıştı.

Hürmüz Boğazı’nda tansiyon her geçen gün artıyor.

TANKERİ VURDULAR

Naini’nin açıklamasından birkaç saat sonra ise DMO, Hürmüz Boğazı’nda geçiş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre ticari adı Prima olan tanker, DMO Donanması’nın güvenlik gerekçesiyle yaptığı geçiş uyarılarını dikkate almayınca hedef alındı.

İSRAİL’DEN LÜBNAN’DA İSRAİL’DEN LÜBNAN’DA

İSRAİL ordusu, 1986’da Lübnan üzerinde uçağının düşürülmesinin ardından kaybolan pilot Ron Arad’ın kalıntılarına ulaşmak gerekçesiyle Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’nde gece saatlerinde özel kuvvet operasyonu düzenlediğini açıkladı. Nabi Şit kasabasında gerçekleştirilen operasyonda Arad’a ait herhangi bir kanıta ulaşılamadığı bildirilirken, İsrail askerleri arasında kayıp yaşanmadığını duyuruldu. Lübnan devlet medyası ve Hizbullah ise İsrail birliklerinin cuma gecesi helikopterlerle Baalbek bölgesindeki Nabi Şit’e indiğini ve burada silahlı unsurlarla çatışma çıktığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, kasabadaki saldırılarda en az 41 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Beyrut’tan sürekli alevler ve siyah dumanlar yükseliyor.

HİZBULLAH: PÜSKÜRTTÜK

Hizbullah, savaşçılarının Suriye yönünden gelen dört İsrail askeri helikopterinin bölgeye sızdığını tespit ettiğini ve İsrail birliklerinin Nabi Şit Mezarlığı’na ilerlediği sırada çatışma yaşandığını açıkladı. İsrail ordusu ise Hizbullah’ın çatışma iddialarını reddederek birliklere ateş açılmadığını ve operasyonun bölgeyi izole eden yoğun hava saldırıları eşliğinde yürütüldüğünü bildirdi. Ron Arad’ın uçağı Ekim 1986’da Lübnan’ın güneyinde düşmüş, Arad’ın kazadan sonra sağ ele geçirildiği açıklanmıştı.