Savaşta 8. gün... Hamaney’in sığınağına 100 bomba

Yine Tahran’da önceki gece boyunca, yerleşim bölgeleri ve Tahran Üniversitesi çevresi de dahil olmak üzere birçok noktada büyük patlamalar meydana geldi. İsrail ordusu, dün de İran’da 400’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı, İran’ın hazırda tuttuğu altı balistik füze fırlatma rampasının imha edildiğini de ileri sürdü.

330 BİN KİŞİ EVİNDEN OLDU

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dün Ortadoğu’da yoğunlaşan çatışmaların “önemli bir nüfus hareketine” yol açtığını ve 330 binden fazla kişinin kendi ülkelerinde zorla yerinden edildiğini belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu da üye ülkelerin 1000’den fazla vatandaşının Ortadoğu’dan tahliye edildiğini bildirdi.

TANSİYON DÜŞMÜYOR

- ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yaptığı hava saldırılarıyla başlayan, İran’ın da İsrail ile Körfez’i hedef aldığı çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Ancak savaşın ateşi dinmek bilmiyor, aksine karşılıklı bombardımanlarla şiddetlenerek büyüyor.

UNICEF: 200 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

BİRLEŞMİŞ Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), 28 Şubat’tan itibaren Ortadoğu’da yaklaşık 200 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. UNICEF’in sosyal medyadan yaptığı açıklamada “yaşanan gerginliğin çocuklar üzerinde şimdiden yıkıcı bir etki yarattığı” kaydedilirken, bölgede çok sayıda çocuğun öldüğü rapor edildi. Açıklamada, “çocukların korunması” çağrısında bulunuldu. Savaşın ilk günü, İran’da bir kız okulu bombalanmış, 168 çocuk ve öğretmen can vermişti.

KÖRFEZ ALEV ALEV

İran’ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği misillemeler dün de sürdü. Hatem el-Enbiya Merkez Karargâhı sözcüsü, dün Kuveyt sınırları yakınlarında ABD’ye ait bir petrol gemisinin hedef alındığını söyledi. Mehr Haber Ajansı ise “Kuveyt hava sahasında bir ABD savaş uçağının daha imha edildiğini” iddia etti.

FİNANS KULELERİNE FÜZE

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Bahreyn’in başkenti Manama’da İsrail Büyükelçiliği’nin bulunduğu Finans Merkezi Kuleleri adlı ticari kompleksinin hedef alındığını aktardı. Katar Savunma Bakanlığı da yaklaşık 10 bin personeli ile Ortadoğu’daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeyd Hava Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, El-Harj vilayetinin doğusunda bir füzenin önlenerek imha edildiğini belirtti.

Haberin Devamı

CENTCOM İHA GEMİSİ VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran’a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde” ifadeleri kullanıldı.

LÜBNAN’A ROKET YAĞIYOR

İSRAİL’in “İran destekli Hizbullah örgütünün mevzilerini hedef aldığını” öne sürdüğü Lübnan hattında da tansiyon yükseldi. Başkent Beyrut’un güneyini hedef alan dünkü İsrail saldırılarında 9 kişi hayatını kaybederken iki ev, bir cami ve bir bina hasar aldı. Baalbek kentindeki saldırılarda da 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi için tahliye uyarısı yayınlandı. Ürdün Ordusu, Hizbullah’ın kalesi Dahiye bölgesine 2 Mart’tan bu yana 26 dalga hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün Beyrut’un güneyinin, “Gazze’ye benzer bir yıkıma maruz kalacağını” öne sürdü.

Haberin Devamı

217 CAN KAYBI

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u gece gündüz bombalıyor. Bombardımanda evlerinden olan ve saldırılardan kaçanlar, sokaklarda kalıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, pazartesiden bu yana 217 kişinin öldüğünü, 798 kişinin de yaralandığını açıkladı.

OVAL OFİS’TE TRUMP’A TOPLU DUA

ÖNCEKİ gün Oval Ofis, Evanjelik papazların ağırlandığı garip bir toplu dua törenine ev sahipliği yaptı. Beyaz Saray İnanç Ofisi Başkanı ve televizyon vaizi Paula White Cain tarafından organize edilen törende yaklaşık 20 kişilik grup, Resolute Masası’nda oturan Başkan Donald Trump’ın üzerine ellerini koyarak “ilahi rehberlik” diledi.

Haberin Devamı

GÖZLERİ KAPALI DİNLEDİ

Duada Tanrı’dan “Trump’ın kalbine ve zihnine göklerden gelen bilgelik vermesi, zor zamanlarda rehberlik etmesi ve ulusu ‘Tanrı’nın gözetiminde, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle dolu tek bir ulus’ haline getirmesi” istendi. Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino’nun tören sırasında paylaştığı ve Başkan Trump’ın gözleri kapalı halde duaları dinlediği video, yaklaşık 10 milyon kez izlendi.

‘İRAN KOŞULSUZ TESLİM OLMALI’

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dün yaptığı açıklamada İran ile savaşı sona erdirebilecek herhangi bir anlaşmanın yalnızca “koşulsuz teslimiyetin” ardından mümkün olacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Tahran’da yeni bir lider seçilmesi durumunda ABD ve müttefiklerinin, İran’ı ekonomik olarak yeniden güçlendirmek için çalışacağını belirten ABD Başkanı, “İran’ın büyük bir geleceği olacak. ‘İran’ı Tekrar Büyük Yap’ (MIGA!)” ifadelerini kullandı. Trump, önceki gün yaptığı bir başka açıklamada da İran’ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, “İran Devrim Muhafızları’na, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek” diye konuşmuştu. Donald Trump, NBC’ye verdiği röportajda da “ABD ordusunun karadan İran’a girmesinin zaman kaybı olacağını” öne sürdü.

İRAN: BİZ UZUN SAVAŞA HAZIRIZ

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada dün İsrail’e karşı Gerçek Vaat 4 operasyonu kapsamında 23’üncü dalga füze saldırısının başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail’e yönelik Hürremşehr-4, Hayber ve Fettah tipi füzelerin yoğun kullanımıyla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi. Tel Aviv, Ben Gurion Havalimanı ve Hayfa’da yer alan askeri tesislerin de hedef alındığı öne sürüldü.

‘YENİ SİLAHLARIMIZ YOLDA’

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı. İran merkezli Tahran Times’ın haberine göre ise Devrim Muhafızları, İsrail’e ait bir Heron insansız hava aracının (İHA) İsfahan kenti üzerinde uçarken düşürüldüğünü duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, “uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını” belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu öne sürdü.

‘B PLANI DA BAŞARISIZ OLACAK’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump’a seslenerek, “saldırılardaki A planının başarısız olduğunu aynı şekilde B planının da başarısız olacağını” belirtti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da dün yaptığı paylaşımda “Bazı ülkeler arabuluculuk girişimlerine başladı. Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmaktan da çekinmiyoruz. Arabulucuların muhatabı, İran halkını hafife alarak savaş ateşini yakanlar olmalıdır” ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırısına katılacak devletlerin Tahran için ‘meşru hedef’ sayılacağını belirterek Avrupa ülkelerini uyardı.