Savaşın ortasında kritik görüşme

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ATATÜRK Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen “Kalemle Yol Almak” programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, program sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı. Kalın, özetle şu bilgileri verdi:

“Bütün çabamız bu savaşı durdurmak yönünde. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıların durdurulması, müzakere masasına gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. 3. tur müzakereler yapılacak. Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya’nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın yarın (bugün) Sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz.

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‘YAPTIRIM PLANIMIZ YOK’

Bizim hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz ne Rusya’dan vazgeçebiliriz ne de Ukrayna’dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden birisi Türkiye. Yaptırımların amacı bu savaşı önlemek olmalı. Bunun geçmesi, uzaması halinde bu yıkım devam edecek. Şu anda bir yaptırım planımız yok. Bu savaşın bir tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz.

İki tarafla da konuşmayı sürdürebilmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesini istemiyoruz. ‘Herkes Ruslarla köprüleri attığında Rusya’yla kim konuşacak’ diye sormamız gerekiyor. Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının, onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arz ediyor. Büyük savaşlar böyle önlenir.”



AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL’LE GÖRÜŞTÜ

AB Konseyi Başkanı Michel’le görüştüCUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın liderlerle telefon diplomasisi dün de sürdü. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı açıklamasına göre görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son geliş meler ele alındı.Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı sürdüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de görüştü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. (Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL)