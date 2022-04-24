Savaşın çocuklarından bayram dileği: Bir barış bırakın biz çocuklara

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta, bütün okullarda coşkuyla kutlanırken İstanbul Fatih İskenderpaşa İlkokulu’nda bir başka heyecan vardı. 29 milletten öğrencinin eğitim gördüğü okulda, farklı ülkelerden çocuklar önce Türk bayrağı önünde bir araya geldi, sonra geleneksel kıyafetleriyle kendi kültürlerine özgü eşyaları ve yemekleri sergiledi. İskenderpaşa İlkokulu’ndaki yabancı öğrencilerden savaş mağduru çocuklar ise kutlamalar sırasında omuz omuza verip dünya liderlerine ‘savaşı durdurun’ çağrısı yaptı.

Tarihi yarımadadaki okulun 1034 öğrencisinden 194’ü yabancı uyruklu ve bu yabancı nüfus tam 29 farklı ülkeden geliyor. Bu ülkeler başta Suriye olmak üzere; Pakistan, Ürdün, Libya, Lübnan, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Kenya, Belçika, Rusya, Gürcistan, Tacikistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Endonezya, Moldova, Filistin, Somali, Cibuti , Senegal, Yemen, ABD ve Surinam.

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-Birinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ukraynalı Ali Zhuharenko ile 4’üncü sınıfa giden Suriyeli Omar Alalı ve Osama Gashab, “Bu bayramda bir dilek tuttuk. En büyük isteğimiz dünyada savaşların sona ermesi. Bir de ödevlerimizi bir an önce bitirmek” dedi.