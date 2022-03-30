Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Savaşın çocukları Türkçe öğreniyor

#Ukraynalı#Çocuk#Türkçe
Savaşın çocukları Türkçe öğreniyor

Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınıp Ankara’ya yerleşen Ukraynalı ailelerin çocukları, Türkçe öğrenmeye başladı. Ukrayna Derneği’ndeki ilk derse 7 ve 8 yaşlarındaki öğrenciler katıldı.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle binlerce kişi, ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Çeşitli yollarla sınırı geçip Türkiye’ye sığınan Ukraynalılardan bazıları da Ankara’ya geldi. Savaştan kaçıp aileleriyle Ankara’ya yerleşen 75 çocuğa yönelik, Ankara Ukrayna Derneği’nde eğitim verilmeye başlandı.

4 SAAT SÜRDÜ

Dernek binasının bir bölümü sınıfa dönüştürüldü, oyun odaları yapıldı. Aralarında savaşta yakınlarını kaybedenlerin de bulunduğu çocuklara, dernek bünyesinde açılan okulda Türkçe ve İngilizce derslerin yanı sıra resim ve dans eğitimleri de veriliyor. Ukrayna Cumartesi Okulu’nda görevli gönüllü öğretmenler tarafından verilen eğitimler kapsamındaki ilk ders, 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencisi olan 7 ve 8 yaşlarındaki öğrencilere yapıldı. İlk gün eğitim, 4 saate yakın sürdü.

Haberin Devamı

YAŞ AYRIMI YOK

Türkçe ve İngilizce eğitimi verilen çocuklara, savaşın etkisinden kurtarmaya yönelik etkinlikler de yaptırıldı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde resim yapıp dans etti. Resim ve dans etkinliklerinde renkli görüntüler ortaya çıkarken, ihtiyaç doğrultusunda derslerin yaş ayrımı yapılmaksızın haftalık olarak devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukraynalı#Çocuk#Türkçe

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik

BAKMADAN GEÇME!

Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik