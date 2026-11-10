Savaşçı hücreler şifa olacak

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KAN kanserlerinde son yıllarda çok önemli bir tedavi ortaya çıktı. Kişinin kendi savaşçı, bağışıklık hücresi olan T hücreleri eğitilerek tümöre saldırması ve böylece kişinin kanserden kurtulmasını sağlayan CAR-T tedavileri dünyada yüz güldüren sonuçlar veriyor. Antalya’da düzenlenen 52’inci Ulusal Hematoloji Kongresi’ne katılan uzmanlar konuyla ilgili şöyle konuştu...

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BAŞKALARININ HÜCRESİ SİLAHLANDIRILACAK

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap: CAR-T tedavisi son 6 yıl içerisinde geliştirilen bir tedavi. Kan kanserlerinde kullanılan tedaviler. Hastaların T hücresi dediğimiz savaşçı hücreleri alınıyor ve tümör hücresine yönelik silahlandırılarak eğitiliyor. Daha sonra T hücreleri alınıp hastaya geri veriliyor ve hedeflediği bölgeye bağlanıyor ve o kanseri yok ediyor. Özellikle erken nüks hastalarda ya da tedaviye cevap vermeyen hastalarda bu yöntemle iyi sonuçlar aldık. Şu anda CAR-T tedaviler kişinin kendi hücresi ile yapılırken gelecekte ise başka birisinden alınan T hücreleri eğitilerek hastaya verilebilecek. Bunu ilik nakli gibi düşünebilirsiniz. Ama burada T hücreleri veriliyor. Bu da iyi bir seçenek olabilecek. Bunun dışında daha çok yeni çalışması olan bir yöntem var. T hücrelerini hastanın vücudundan alıp dışarıda eğitmek değil de hastanın vücudunda eğitmek gibi bir yöntem var. Bir vektör aracılığıyla, T hücrelerini silahlandırıp tümör hücrelerinin parçalanması üzerinde çalışılıyor. İleride bunları göreceğiz. Şu anda CAR-T tedavileri hastalığı nüks eden ya da dirençli hastalarda uygulanıyor. Bunun da artık daha erken basamağa çekilmesi üzerine çalışılıyor.

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HASTALARIN YARISINDA İŞE YARADI

Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu: CAR-T tedavisi aslında bir hücresel tedavi. Hastalık ile uğraşan hücreler dış ortama alınıyor, eğitiliyor ve hastaya geri veriliyor. Pahalı bir yöntem ama özel olarak bazı aşamalarda, standart hücresel tedavilerin işe yaramayacağı ortamda çok önemli, etkinliği yüksek bir tedavi. Hastaların yarısında hastalığı tamamen ortadan kaldırma potansiyeli olan bir tedavi. Özellikle kemoterapiye dirençli ya da nüksetmiş hastalarda uygulanabiliyor. İlk uygulama döneminde yan etkileri olmasına rağmen sonraki dönemde avantajlı bir tedavi. Yurtdışında uygulanabilen ülkelerde bile başarıya ulaşıyor. Türkiye’de yeni çalışmalar başladı. Çok ihtiyaç olan bir tedavi yöntemi. Bir de allojenik CAR-T var. Başka donörlerden alınan T hücreleri işlemden geçerek hastaya veriliyor. Bir de bu T hücresinin vücutta eğitilme çalışmaları başladı. Bunlar geldiğinde CAR-T daha hızlı ulaşılabilir hale gelecek tedaviler. Şu andaki tedavide T hücresinin üzerinde çalışmalar zaman alıyor. Bu süre kısalırsa daha ulaşılabilir olacaktır.