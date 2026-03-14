Savaş tahriki ve kışkırtmaya karşı dikkat

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Gazze’de ateşkese rağmen huzura hasret kalırken bir de buna İsrail’in Batı Şeria’daki insanlık dışı politikaları eklendi. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te bin 120’yi aşkın Filistinli son 2 yılda İsrail tarafından hayattan koparıldı. 10 Ekim’den bu yana Gazze’de şehit edilenlerin sayısı 640’ı buluyor. Katledilenlerin çoğunu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor.

Komşumuz İran’dan Yemen’e, Sudan’dan Somali’ye kadar coğrafyamızın dört bir yanında maalesef aynı üzüntü verici manzarayla karşı karşıyayız.

DENİZLER MAVİ OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR

Sabah güle oynaya okula giden yavruların akşam evlerine dönemediği bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur? Henüz 6 yaşındaki kız çocuklarının 335 kurşun sıkılarak öldürüldüğü bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur? Oyuncakların kana bulandığı, hayallerin yarım kaldığı, çocukların o cennet yüzlerinde açan tebessüm çiçeklerinin vakitsiz solduğu bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur? Çocukların, çocukları büyütmek zorunda kaldığı bir dünyanın -soruyorum- tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur?

Aileleri tamamen yok edilen on binlerce Gazzeli ve Suriyeli çocuğun dramı, sanal âlemin sahte vicdanı sayesinde sürüsünden ayrılan bir penguen kadar bile gündeme gelmedi.

Vicdan tutulmasına uğramış işte böyle bir dünyada Türkiye olarak sizlerin de destekleriyle insanlığın vicdanı olmanın mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Vicdan tutulmasına uğramış işte böyle bir dünyada Türkiye olarak sizlerin de destekleriyle insanlığın vicdanı olmanın mücadelesini hep birlikte veriyoruz.

TUZAK VE TAHRİKLER

Bilhassa bölgemizin içinde bulunduğu konjonktürde hem kardeşliğimizi güçlendirmeye hem de sağduyuyu korumaya ihtiyacımız var. Bakınız, biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Olayların sadece görünen kısmına değil, asıl perdenin arkasında gizlenen kısmına odaklanıyor, hiçbir ihtimali, hiçbir senaryoyu dışlamıyor, her şeyi en ince detayına kadar tahlil ve tetkik ediyoruz.

MEZHEP VE ETNİK KIŞKIRTMALAR

Yine bu süreçte, dün gece (önceki gece) olduğu gibi, hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Türkiye’nin binlerce yıllık kadim devlet aklı ve hükümetimizin 23 yıllık kriz yönetim tecrübesi, çevremizdeki karmaşık hadiseleri okuma, anlama ve bunlara doğru, ölçülü tepkiler vermede en büyük kılavuzumuzdur.

Ülkemizi bu ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir. Sizlerden de İran’a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik köken temelli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum.”

İLBER ORTAYLI İÇİN BAŞSAĞLIĞI

ERDOĞAN konuşmasında “Bugün vefat haberi almaktan büyük üzüntü duyduğum Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Entelektüel kişiliği, engin bilgi birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısına ve sevgisine mazhar olan merhum hocamızın ailesine ve öğrencilerine de buradan başsağlığı diliyorum” dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 1971 yılından bir fotoğrafını hediye etti.