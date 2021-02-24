Savaş Özbey isyan etti: Kâbus gibi…

Pandemi döneminde kendi hayatı ve çevresinde gözlediği ysıkıntıları dile getiren Savaş Özbey “Hayat bize durmayı öğretti” diye konuştu.

İlginç bir bilgi de paylaşan Özbey ünlü gece kulübü işletmecisinin Mersin’e taşınıp muzculuk yapmaya başladığını söyledi.



“Sosyal medyaya zaman yetmiyor” diyen Savaş Özbey “Kâbus gibi…” nitelemesinde bulundu.



“İnsanlar gülmeye hasret kaldı” ifadelerini kullanan Özbey sosyal medyadaki trendleri değerlendirdi ve hangi isimlerin pandemi döneminde sosyal medyada daha çok ilgi çektiğini anlattı.



“Ceyda Düvenci ve kızının mücadelesini ayakta alkışlıyorum” diyen Savaş Özbey çok konuşulan yazısı sonrasında gelen tepkileri değerlendirdi.

Vegan Kasap tabiri hakkında da konuşan Hürriyet yazarı Özbey “Veganlık meselesi çözemediğim bir denklem” dedi.