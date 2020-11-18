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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Savaş mağduru çocuklar, duvar resimleriyle barış mesajı verdi

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Savaş mağduru çocuklar, duvar resimleriyle barış mesajı verdi
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YOZGAT’ta, mülteci çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yaptıkları duvar resimleriyle barış ve özgürlük mesajı verdi.

Kentte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Yozgat’ta yaşayan savaş mağduru ailelerin çocukları, duygularını resme döktü. Çocuklar, Yozgat Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri'ndeki oyun parkı duvarına savaş tankının dünyaya çevrili namlusunu, halatla koparan çocukları çizdi.

Savaşın izlerini unutmak ve mutlu olmak istediklerini söyleyen çocuklar, resimde halat çekme yarışından esinlendiklerini, dünya çocuklarının halatın ucundan tutarak, savaş karşısında durduklarını anlattıklarını belirttiler. 

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