Savaş mağdurlarına Kuşadası kucak açtı

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Kuşadası’ndaki sivil toplum kuruluşları ve işinsanları, bir tur firmasının öncülüğünde Ukrayna’daki savaş mağduru kadın ve çocuklara yardım etmek için çalışma başlattı. Ardından tur firması yetkilileri savaş nedeniyle Kiev’deki evlerinden ayrılıp Moldova’nın başkenti Kişinev’e sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçti. Yetkililer, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu toplam 97 kişi için önceki gün 20.00’de Kişinev Uluslararası Havalimanı’ndan bir uçak kaldırdı. Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na indi. Havalimanında firma yetkilileri tarafından karşılanan Ukraynalı kadın ve çocuklar daha sonra otobüslerle Kuşadası’na getirilip otellere yerleştirildi. Ukrayna’da hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda kalacak olan savaş mağdurlarının yemek giderleri Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanacak.

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Kuşadası’na geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Natalia Vandysheva (38), “Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle en çok kadın ve çocuklar mağdur oluyor. Birçok akrabam ile yakın arkadaşım Kiev’de kaldı. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘GÜVENDE HİSSEDİYORUZ’

Kiev’den Moldova’nın başkenti Kişinev’e 2 yaşındaki kızı Maria ile 3 gün önce sığınan Yulia Parno (29) da “Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyum. Burada kendimizi güvende hissediyoruz” diye konuştu.

Peninsula Tours Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise “Kuşadası’nda her zaman turist olarak karşıladığımız Ukraynalı kardeşlerimizi maalesef bu kez savaş nedeniyle misafir ediyoruz. Onları Ukrayna’daki hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda en iyi şekilde ağırlayacağız. Umarım bu savaş uzun sürmez ve bölge bir an önce huzura kavuşur” dedi.