Savaş Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Savaş kelimesinin altı adet eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır.

Savaş Kelimesinin Eş Anlamlısı

Savaş kelimesinin eş anlamlısı kelimelerinden ilki " Harp" kelimesidir. Harp kelimesi aynı zamanda savaş demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi savaş eş anlamlısı olarak da kullanabiliriz. Bir diğer savaş kelimesinin eş anlamlısı ise "Cenk" kelimesidir. Cenk kelimesini de savaş kelimesi ile aynı cümlede kullandığımız zaman anlam bütünlüğü bozulmayacaktır. Buna göre savaş kelimesinin yerine kullanılabilecek ve cümlede kullandığımız zaman anlam bütünlüğünü bozmayacak olan diğer savaş eş anlamlısı kelimeler ise; Cidal, Mücadele, Kavga, Uğraşma şeklinde sıralanabilir.

Harp ve Cenk Kelimeleri Karşılaştırılması

Harp ve Cenk kelimelerini de günlük hayatta oldukça sık duymaktayız. Bu iki kelime ve diğer; kavga, mücadele, uğraşma kelimeleri de savaş kelimesi ile eş değerdir. Dolayısıyla aynı yerde kullanılmasında her hangi bir yanlışlık olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımızda Harp, Cenk, Cidal, Mücadele, Kavga ve Uğraşma aynı zamanda savaş kelimesi ile de eş değer olduğunu görmekteyiz.