‘Savaş insanlığın kaybetmesidir’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmanın gündeminde, Rusya-Ukrayna gerilimi, Tarkan’ın şarkısı, Millet İttifakı ve kadına yönelik şiddet vardı. Bahçeli, ‘6-9’ rakamıyla çıktığı kürsüde, özetle şunları kaydetti:

ŞİDDETE TOLERANS GÖSTERİLEMEZ

“Sıla kızımız vahşet dolu bir saldırganlıkla katledilmiştir. Kadınlarımıza, çocuklarımıza kast eden alçakları en ağır şekilde cezalandırmak adalet ve hukukun temel görevidir. Kadınlarımızı hedef alan şiddeti bütün gücümle lanetliyorum.

KÜRESEL SARSINTILARA YOL AÇACAK

MHP olarak, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyor, bu cinayet teşebbüsüne hiç kimsenin ortak olmamasını temenni ediyoruz. Savaş yanlıştır, insanlığın kaybetmesidir. ABD ile Rusya’nın bu savaş ihtimali üzerinden nüfuz alanlarını genişletme arayışları adil, adalet, ahlak ve hakkaniyet ölçüleriyle bütünüyle terstir.

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İBB BAŞKANI NE GEZİYOR MÜNİH’TE?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da Münih’e gitmesi dikkat çekmiştir. Belediyenin işleri bitti de sırayı Münih Güvenlik Konferansı mı aldı? Münih’te hangi sıfat, hangi görev ile bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih’te? Neyin lobi çalışmasını yapıyor? İBB Başkanı hiç utanmadan, Türkiye’yi kötülemiştir.

Yuvarlak masa toplantısı hususunda en sivri çıkışı beklendiği gibi altılı ganyanın favorisi Kobanili Serok Ahmet yapmıştır. Bizim soframız kurtlar sofrasıymış. Kurdun masası kurt sofrası olur.”

6’YA BAKINCA 6 OK, 9’A BAKINCA 9 IŞIK



BAHÇELİ elindeki rakamlarla ilgili de şöyle dedi: “6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz, bu rakamı ters çevirdiğimizde tabiatıyla 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek. Biz 6’ya bakınca gördüğümüz 6 oktur, yuvarlak masa çevresinde kurulan tuzaktır. 6’yı çevirip 9 rakamına bakınca da gördüğümüz parlayan 9 ışıktır. Tarkan şarkı sözleriyle COVID-19 dönemini kast ettiğini söylüyor, hayır, iktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucuları fitne yayıyorlar. Ayıptır, ayıp. Bu saptırmanın kime ne faydası vardır?”

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TAVSİYEM: ÖNCE ‘KIL OLDUM ABİ’Yİ DİNLESİNLER



MHP lideri Tarkan’ın ‘Geççek’ şarkısına ilişkin de şöyle konuştu: “Tarkan bir şarkı sözü yazdı. Elbette geçecek, zor günler geçecek, zillet geçecek, terör geçecek, sıkıntılar geçecek, salgın geçecek. İktidar şarkıyla kurulmadı, velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz. ‘Çiçek açar güneş soldursun diye, Ben de Türklük için kurban doğmuşum’, şiirini kaleme alan, davamızın iftihar burçlarından olan saygın büyüğümüz merhum Fethi Tevetoğlu’dur ve onun kardeş torunu Tarkan’dan başkası değildir. Tarkan’dan zilletin Tarzan’ı çıkartılamaz. Tarkan’dan muhalif bir figür üretme peşine düşenler, önce onun ‘Kıl oldum abi’ şarkısını dinlesinler, ya da ‘Başkası olma kendin ol’ şarkısına kulak versinler.”