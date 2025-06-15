Savaş batığı gemiden 110 yıllık şişe çıkarıldı

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2022 yılında dalışa açık hale getirilen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda yapılan çalışmalar sırasında batırılan 'Carthage' isimli gemiye ait 110 yıllık dolu şarap şişesi gün yüzüne çıkarıldı.

1’İNCİ DÜNYA SAVAŞI TEMALI İLK SU ALTI PARKI

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 2022 yılında dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1’inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Gelibolu Sualtı Parkı'nda yapılan çalışmalar sırasında savaşın izlerini taşıyan 'Carthage' isimli geminin 4’üncü ambarında 110 yıllık dolu şarap şişesi bulundu.

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81 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün Carthage batığında, alt 4’üncü ambarda, 81 metre derinlikte bir adet şarap şişesi bulundu. Gelibolu Sualtı Parkı’nın ne kadar önemli kültürel miraslar barındığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak araştırmaya ve bulmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.