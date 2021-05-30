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DHA
Haber Giriş: 30.05.2021 - 22:47 | Son Güncelleme:

Saunada uyuyakaldı canından oldu

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Saunada uyuyakaldı canından oldu

Karaman'da, işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak (37), yaşamını yitirdi. Kız arkadaşı Elif T. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 86 Sokaktaki bir hamamda meydana geldi. Ömer Sazak, iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, burada uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Sazak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Sazak'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Saunada uyuyakaldı canından oldu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saunada uyuyakaldı canından oldu

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