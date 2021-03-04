Sauna, mesaj salonu ve hamamlar açık mı? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
Sauna, mesaj salonu ve hamamlar için pandemi dolayısıyla alınan kararlar, pek çok kişinin merakla araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Bu işletmelerin açılıp açılmayacağı yönünde çok soru gelmesi üzerine 'Sıkça Sorulan Sorular' başlığı altında bu konuya değinen İçişleri Bakanlığı, konu hakkında bazı bilgiler paylaştı. Peki, bu bilgiler nezdinde sauna, mesaj salonu ve hamamlar açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Sauna, mesaj salonu ve hamamlar için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Pandemi öncesinde kullanılan sauna, masaj salonu ve hamamlar için karar alan İçişleri Bakanlığı, kararla ilgili detayları yayımladı. Peki, Sauna, mesaj salonu ve hamamlar açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SAUNA, MESAJ SALONU VE HAMAMLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;
"Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceklerdir."