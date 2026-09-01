Sauna faciasına 3 gözaltı

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Alevler söndürülürken, yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde görev yaptığı öğrenildi. 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Diğer yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1’i işletme sahibi, 3’ü çalışan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.