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Sauna faciasına 3 gözaltı

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#Şanzime Sarıgül#Emine Yani#Gülsüm Öztekin Tunç
Sauna faciasına 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 07:00

BATMAN’daki bir spor salonunun sauna kısmında, önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

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Alevler söndürülürken, yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde görev yaptığı öğrenildi. 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

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Diğer yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1’i işletme sahibi, 3’ü çalışan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

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#Şanzime Sarıgül#Emine Yani#Gülsüm Öztekin Tunç

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