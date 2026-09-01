Sauna faciasına 3 gözaltı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Alevler söndürülürken, yangından etkilenen 3'ü ağır yaralı toplam 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti. Sarıgül ve Yani’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde görev yaptığı öğrenildi. 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Gözden Kaçmasın Faciadan hukuken kim sorumlu Haberi görüntüle

Diğer yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1’i işletme sahibi, 3’ü çalışan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın Sigorta eksperlerine göre gemi önceki fırtınada yara almış... Gemi çatlaklara rağmen yola çıkmış Haberi görüntüle