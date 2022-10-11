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Sattığı telefonun parasını alamayınca arkadaşını öldürdü

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#Adana#Yüreğir#Cinayet
Sattığı telefonun parasını alamayınca arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 10:03

Adana’da Çetin Kızıl (35), telefonu sattığı arkadaşı Eyüp Aşçı'yı (32) parasını ödemediği iddiasıyla tabancayla ensesinden vurarak öldürdü. Motosikletle kaçan Kızıl, güvenlik kamerasından tespit edilip, saklandığı metruk binada yakalandı. İfadesinde, “Korkutmak için tabancayı ateşledim. Öldürme amacım yoktu” diyen Kızıl, tutuklandı.

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Olay, 7 Ekim günü saat 04.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktaki silah sesini duyan mahalleli, dışarı çıktığında Eyüp Aşçı’yı ensesinden tabancayla vurulmuş olarak yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Aşçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmada, olay saatinde motosikletli şüphelinin, hızla sokaktan ayrıldığı tespit edildi. Kaçış güzergahındaki incelemede ise şüphelinin, Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’ne gittiği saptandı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Mahalleye gidip, sokak sokak şüpheliyi arayan ekipler, görüntülerdeki motosikleti, metruk binanın önünde park halinde buldu. Binaya giren polis, Çetin Kızıl’ı cinayette kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Kızıl’ın, bir süre önce arkadaşı Aşçı’ya cep telefonu sattığını ancak parasını alamadığını iddia ettiği öğrenildi.

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‘KORKUTMAK İÇİN TABANCAYI ATEŞLEDİM’

Emniyetteki ifadesinde Kızıl, “Olaydan yarım saat önce Eyüp yanıma geldi ve tartışmaya başladık. Üzerime yürüyünce uzaklaştırmaya çalıştım. Korkutmak için tabancayı ateşledim. Öldürmek gibi bir amacım yoktu” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin Kızıl, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Adana#Yüreğir#Cinayet

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