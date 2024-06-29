Satrançta 12 yaş kategorisinde Avrupa’yı mat ettik

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AVRUPA Satranç Birliği’nin (ECU), Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlediği Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası’nda 12 yaş kızlar kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü’nden Neris Hatuk ile Tuana Abak’tan oluşan takım birinci oldu.12 yaş genel kategoride de Fatma Yılmaz Spor Kulübü’nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi ve Çınar İçöz’den oluşan takım ikinci olmayı başardı. 20-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve 4 kategoride takım turnuvası yapılan şampiyonaya birçok ülkeden toplam190 sporcu katıldı.

BAŞARI HİKÂYESİ

TSF Başkanı Gülkız Tulay, son yıllarda Türk satrancının büyük bir başarı hikâyesi yazdığını belirterek, özetle şunları söyledi: “Satrançta Avrupa’nın en iyisi, en başarılısı Türkiye. Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası’ndan bir şampiyonluk, bir ikincilikle dönüyoruz. Rodos’ta 1 altın, 1 gümüş madalya ve sporcularımızın bireysel masa dereceleri ile Türkiye rüzgârı estirdik. Avrupa’da ve dünyada Türk satrancı ve Türk yıldızları konuşuluyor. Avrupa heyecanımızda yanımızda olan ve değerli sponsorlarımızdan biri olan ROSATOM’a da çok teşekkür ediyorum.” ROSATOM Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov da “Türk satrancının zaferinin bir parçası olmaktan, bu heyecanı ve coşkuyu paylaşmaktan çok mutluyuz” dedi.