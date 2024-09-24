Satrancın dâhileri

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10-23 Eylül tarihlerinde Budapeşte’de düzenlenen turnuvada büyük usta (GM) Ediz Gürel, 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle toplamda 9 puan topladı ve bronz madalya kazanarak 2’nci Masa üçüncüsü oldu. Büyük usta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş da 11 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle 8 puan topladı.

DÜNYA SATRANCINI DOMİNE EDECEĞİZ

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcuların elde ettiği başarıların Türk satrancının geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türk satrancının genç yıldızları ile olimpiyatlarda dünyaya damga vurduk, gelecek çok daha güzel olacak. 12 yıldır altyapıya yatırım yapıyoruz, bunun sonuçlarını da almaya başladık. Millilerimiz dünyanın en güçlü ustaları ile mücadele etti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türk satrançcıları fırtına gibi esiyor. Altyapıdan gelenler müthiş, yeni nesil satranç yıldızlarımızla geleceğe yürüyoruz. Otoritelerin de dediği gibi genç yıldızlarımızla dünya satrancını domine edeceğiz ve söz sahibi olacağız.”

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GENÇ YETENEKLER DÜNYA GÜNDEMİNDE

Dünya satranç otoriteleri, Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş’u övgüyle anarken, eski kadın dünya şampiyonu GM Susan Polgar da sosyal medyadan, “Ediz Gürel: Türkiye’nin 15 yaşındaki satranç dâhisi parlıyor” şeklinde paylaşım yaptı. Hindistan’ın önde gelen satranç platformlarından ChessBase India, “Türkiye, Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel gibi iki genç sayesinde yakında satranç dünyasında bir güç merkezi olacak” ifadelerini kullandı.