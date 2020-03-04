Satranç nasıl oynanır? Satranç taşları dizilimi, kuralları ve taktikleri

Satranç iki kişi arasında oynanan bir strateji oyunudur.

Satranç Nasıl Oynanır?

8x8 karelerden oluşan kare bir tahta üzerinde oynanır. Kareler iki renkten oluşur. Sol köşenin daima siyah renk olmasına dikkat etmelisiniz. Sol köşeden yukarı doğru kareler 1-2-3-4-5-6-7-8; yatay olarak a-b-c-d-e-f-g-h olarak sınıflandırılıyor. Böylece her karenin bir adı olmuş oluyor. Örneğin sol alt köşedeki karenin adı a1’dir.

Her oyuncunun 1 şahı, 1 veziri, iki kalesi, iki fili, iki atı, 8 adet de piyonu bulunur. Taşlar tahtaya belirli bir düzende dizilir. Taşlar beyaz ve siyah olmak üzere iki renktir. Açık veya koyu renkli taşlarla da satranç oynayabilirsiniz. Bu durumda açık renkli taşlar oyun açılışını yapıyor.

Oyunun amacı rakibin şahını ele geçirmektir. Bunun için de diğer taşlarınızı “savaş alan”ına sürerek, rakibinizin taşlarını almaya ve en sonunda da şahı devirmeye çalışıyorsunuz. Aynı işlemi rakibiniz de yaptığından hem açık vermeyeceksiniz hem de strateji geliştireceksiniz.

Satranç Kuralları

1- Oyuna daima beyaz taşlar başlar.

2-Rakibin ilk sırasına kadar gelebilen piyon istediği taşın özelliğini alabilir. Piyonunuzu vezir, kale, at veya fil olarak kullanabilirsiniz. Buna “terfi ettirme” hamlesi deniyor.

3-Rok kuralları; Satrançta özel harekettir. Şah ile kalenin yer değiştirmesidir. Şah sol taraftaki kaleyle değiştirirse uzun rok, sağ taraftaki kaleyle değiştirirse küçük rok adını alır. Bu hareketin yapılabilmesi için şahın tehdit altında olmaması veya şah ile kalenin daha önce hareket etmemesi gerekiyor.

4-Şah tehdit altında olmasa bile hareket alanı bulunmadığı durumlarda “pat” olur ve oyun berabere biter.

5-Rakibinizin taşını almak istediğinizde hangi taşı oynayacaksanız hareket ettirip, rakip taşın bulunduğu kareye koyuyorsunuz. Rakip taşı oyun dışına çıkarmış oluyorsunuz.



Satranç Taşları

Şah; Herhangi bir yönde; aşağı, yukarı, yanlara ve çapraz olarak sadece bir kare ilerleyebilir. Rakip taş tarafından tehdit edilecek kareye şahınızı oynayamıyorsunuz.

Vezir; Yatay-dikey, çapraz şekilde istediği kare kadar ilerleyebilir.

Kale; Yatay ve dikey şekilde istenilen kare kadar ilerleyebilirler.

Fil; siyah ve beyaz karelerde bulunuyorlar. Her taş bulunduğu renkteki karelerde çapraz olarak ilerler.

At; Atlar sadece “L” şeklinde ilerlerler. Bu hareket sayesinde istedikleri taşın üzerinden atlayabiliyorlar. yatay veya dikey olmak şartıyla 3 ileri 2 yana ilerleyebilirsiniz.

Piyon; Piyonu ilk defa oynayacaksanız iki kare atlayabilirsiniz. Bunun haricinde tek kare ilerlerler. Yan tarafa veya geri hareket edemezler. Sadece çaprazında bulunan taşları yiyebilir.

Satranç Dizilimi

Kaleleri köşelerdeki karelere yerleştiriyorsunuz. Kalelerin yanındaki karelere de filleri yerleştiriyorsunuz. Fillerin yanındaki karelere de atları yerleştiriyorsunuz. Sağınızda kalan boştaki kareye şahınızı, soldaki kareye de veziri yerleştiriyorsunuz. Bu taşların önüne de yatay şekilde 8 adet piyonu yerleştiriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken husus beyaz şah siyah kalede olmak zorundadır. Beyaz vezir de beyaz karede olmalıdır.

Satranç Taktikleri

1-Şahınızı koruyun; kısa sürede mat olmak istemiyorsanız şahınızı güvenceye alın. Bunun için de en kısa sürede rok yaparak şahınızı kenara güvenli alana çekmektir.

2-Karşılıksız olarak taş vermeyin; Strateji geliştirmeden boş yere taş vermeyin. Taş verecekseniz mutlaka karşılığında taş yemeye çalışın.

3-Satranç tahtasının merkezini kontrol altına alın; Taşlarınızı merkez alana doğru konuşlandırın. Böylece rakibin hamle şansını azaltırsınız.

4-Tüm taşlarınızı oyuna sürün; Belirli taşlarla oyun kazanmaya çalışmayın. Özellikle kalelerinizi en kısa sürede oyun sahasına sürün. Birbirini desteklemeyen hamleler yapmaktan kaçının.