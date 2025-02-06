Satranç gibi stratejik hamleler yaptık

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“Türkiye dış politikada usta bir satranç oyuncusu gibi yaptığımız stratejik hamlelerle bölgemizde ve dünyada anahtar konuma gelmeye başladı. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve heyeti tarihi bir kavşakta ülkemize çok kritik bir ziyarette bulundu. Güvenlikten yeniden inşa faaliyetlerine, ticaretten ulaştırmaya, ekonomiden beşeri ilişkilere bir çok konuyu kendisiyle değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek kararlar aldık.

Birileri bilmeseler veya bilseler dahi kabul etmek istemeseler de bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu. Ey CHP unutma, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz siz. Şimdi çıkmış bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Sırf başörtülü diye milletin Meclisinden zorla çıkartılan, Gazi Meclis’in kürsüsünden tehdit edilen kadınlar bu ülkenin bir gerçeğiydi. 28 Şubat’ta vesayet odaklarına yaranmak için gazete köşelerinden iffetine dil uzatılan kadınlar bu ülkenin bir gerçeğiydi.

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Eğitimde kız çocuklarımızın okullaşma oranını biz artırdık. Bu rakamlar çok önemli; 2002’de üniversitelerde kız öğrenci oranı sadece 13 iken, bugün yüzde 53’ün üzerine çıktı. Ey Özgür Bey, biz buraya durup dururken gelmedik, ter döktük ter.

Geldiğimiz noktada kadınlar artık her alanda kendilerini göstermekte, karar mekanizmalarında çok güçlü biçimde yerlerini almaktadır. İstihdam sayılarına baktığımızda son 22 yılda yaşanan sessiz devrimi net bir şekilde görebiliyoruz. İşgücüne katılım oranı yüzde 27.9’dan yüzde 37’ye yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 25.3 iken şimdi yüzde 33’e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil, siyasette de büyük atılımlar gerçekleştirdi. Meclis’teki kadın milletvekili oranını yüzde 4.1’den yüzde 20’ye biz taşıdık.”

KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR

- Erdoğan “Kadına yönelik şiddetle mücadele taviz vermediğimiz bir başka alan” diyerek yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Bizi bu konuda haksızca eleştirenlerin bilmediği husus şudur: 2005’teki kapsamlı TCK düzenlemesine kadar mevzuatımızda kadına yönelik şiddet suç olarak tanımlı bile değildi. Kadına karşı şiddeti nitelikli suç haline bizim iktidarlarımız getirmiştir. Unutmayın, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Bu anlayışla 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı kanunla başka hiçbir sözleşmeye, belgeye veya dışarıdan müdahale ihtiyaç duyulmayacak bir kapsayıcılıkta kadınların korunmasını temin ettik. ŞÖNİM, kadın konukevi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalardan aile içi şiddetin re’sen takip edilen suçlar arasına alınmasına kadar birçok başlıkta muhalefetin gündeminde bile olmayan devrim niteliğinde adımlar attık.”

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ÜNİVERSİTELERDE ORAN YÜZDE 53

- Eğitimde kız çocuklarımızın okullaşma oranını biz artırdık. Bu rakamlar çok önemli; 2002’de üniversitelerde kız öğrenci oranı sadece 13 iken, bugün yüzde 53’ün üzerine çıktı. Ey Özgür Bey, biz buraya durup dururken gelmedik, ter döktük ter. Geldiğimiz noktada kadınlar artık her alanda kendilerini göstermekte, karar mekanizmalarında çok güçlü biçimde yerlerini almaktadır. İstihdam sayılarına baktığımızda son 22 yılda yaşanan sessiz devrimi net bir şekilde görebiliyoruz. İşgücüne katılım oranı yüzde 27,9’dan yüzde 37’ye yükseldi. Kadın istihdam oranı ise yüzde 25.3 iken şimdi yüzde 33’e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil, siyasette de büyük atılımlar gerçekleştirdi. Meclis’teki kadın milletvekili oranını yüzde 4.1’den yüzde 20’ye biz taşıdık.”