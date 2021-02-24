MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSatmaya getirdiği uyuşturucu ile otogarda yakalandı
GeriGündem Satmaya getirdiği uyuşturucu ile otogarda yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Satmaya getirdiği uyuşturucu ile otogarda yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Satmaya getirdiği uyuşturucu ile otogarda yakalandı
Abone Olgoogle-news

TOKAT’ta polisin düzenlediği operasyonda A.O.Ç., satmak için getirdiği 3 kilo 273 gram esrar ile otogarda yakalandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.O.Ç. isimli şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Otogarda önlem alan polis ekipleri, A.O.Ç.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramalarda, satmak için getirdiği öne sürülen 3 kilo 273 gram esrar ele geçirildi. A.O.Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi