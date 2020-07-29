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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

SAT’lar Orta Akdeniz’de

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
SAT’lar Orta Akdeniz’de
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Türk Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Timleri (SAT) Orta Akdeniz’de gövde gösterisi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu’nda görev yapan TCG Gaziantep gemisinin geçen pazar günü Orta Akdeniz’de SAT timleri ve deniz helikopterlerinin iştiraki ile “Deniz Güvenliği” eğitimleri icra ettiğini duyurdu. SAT timlerine geçen haziran başında Yunanistan ile gerilimin artması nedeniyle “Hazır ol” emri verilmişti. SAT timleri savaş şartlarında kıyıdaki kritik tesislere ve yüzer platformlara baskın, ön kuvvet harekâtı kapsamında çıkartma yapılacak kıyının su altından keşfi ve sahil planının çıkartılması, yabancı limanlarda kontrol sağlanması gibi görevleri üstleniyorlar.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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