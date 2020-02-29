Satışı iptal oldu

İtalyan Kraliyet Ailesi’ne bağlı 15 vâris, İstanbul’daki Beyoğlu Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak bir asırdır ibadethane olarak kullanılan Beyoğlu’ndaki St. Antuan Kilisesi ile avlusu ve avlunun önündeki 2 apartman ve 4 işyerinin satılmasını istemişti. Beyoğlu Tapu Müdürlüğü de kilise yönetimine kilisenin ve müştemilatının satılmak istendiğini bildirdi. Bunun üzerine St. Antuan Kilisesi’nin avukatı Afşin Hatipoğlu, 4 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kiliseyi satmak isteyen 15 vârise, tapu iptal ve tescil davası açtı. Avukat Hatipoğlu, mahkemeden kilisenin satışının engellenmesi için ihtiyati tedbir kararı verilmesini de istedi. İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi 31 Ocak 2020 tarihli ara kararında davacı St. Antuan Kilisesi’nin talebini değerlendirerek kilisenin satılmaması için ihtiyati tedbir kararı verdi. 15 vâris mahkemenin kararına itiraz etti.



VATİKAN MÜDAHİL OLMAK İSTEDİ



İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen itiraz davasına St. Antuan Kilisesi’nin başrahibi İlian Pişta ile ikinci rahip katıldı. Avukat Hatipoğlu, “Vatikan Ankara Büyükelçiliği’nin vekili olarak davaya müdahil talebimiz vardır. Mahkemenin verdiği tedbir kararına itirazı reddediyoruz. Tedbir kaldırılmasın” dedi. Davalı İtalyan 15 vârisin avukatı da “Tedbir kararının kaldırılmasını istiyoruz. Davaya konu taşınmazlar, hâlâ müvekkillerim davalılar adına gözükmektedir” dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme, Beyoğlu Tomtom Mahallesi 319 ada 2, 3, 4, 9, 10 numaralı parsellerin mülkiyet hanesinde İtalyan Kraliyet Ailesi’ne mensup 15 vârisin adının yazılı olduğunu belirtti. Mahkeme 1937’de tapudaki tescilin St. Antuan Kilisesi adına yapılması gerekirken davalılar adına kayıt edildiğini, dava konusu yerin 100 yılı aşkın süredir ibadethane olarak kullanıldığını ifade etti. Davalı Kraliyet Ailesi mirasçılarının 29 Ocak 1971 tarihinde noterden düzenledikleri belgeyle tüm haklarından vazgeçtiklerini ara kararında açıklayan mahkeme, “Davalılar tedbiri itiraz etmişler ve tedbirin kaldırılmasını istemişlerdir. Yapılan incelemede tedbire itirazın reddine karar vermek gerekmiştir” dedi.