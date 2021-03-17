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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Satışa hazır uyuşturucuları çorapların içine saklamışlar!

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Satışa hazır uyuşturucuları çorapların içine saklamışlar!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çoraplar içinde gizlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis, şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda, çoraplara ve poşetlere gizlenmiş 110 fişek bonzai, 125 fişeklenmiş halde eroin, 1 fişek toz esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 740 lira ele geçirdi. Operasyonda 2'sinin yaşı 18'den küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.

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