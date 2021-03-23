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Gündem
Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

Satışa hazır uyuşturucular sobanın içinde bulundu

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Satışa hazır uyuşturucular sobanın içinde bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sobanın içinde satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken 2 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Satışa hazır uyuşturucular sobanın içinde bulundu
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, bir sobada poşetin içine yerleştirilmiş satışa hazır 300 gram eroin, fişeklenmiş halde bonzai, uyuşturucu fişeklenmesinde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Polis, şüphelilerden S.Ç. ve S.Ç.’yi gözaltına aldı. Firari şüphelilerden yaşı 18’den küçük İ.Ç. ile D.Ç.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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