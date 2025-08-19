Satırlı vahşet

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 07:00

Özbekistan uyruklu Nigina Sattarova eşi Umit Sattarova tarafından sokak ortasında satırla katledildi.

İSTANBUL Ümraniye’ye bağlı Ihlamurkuyu Mahallesi’nde önceki gece, kimliği belirlenemeyen bir kişi, yürürken önüne geçtiği Özbekistan uyruklu Nigina Sattarova’nın (33) sokak ortasında boğazını satırla kestikten sonra koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aşırı kan kaybeden kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, korkunç cinayet sonrası kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırganın ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı.

Polis ekipleri, kısa sürede şüpheli Umit Sattarova  ve yanındaki Urinboy B.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Umit Sattarova’nın, bıçaklanan kadının eşi olduğu ve aralarında kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiği belirlendi. Urinboy B. de olaya dahil olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

