Satırlı caniye mahkemeden ret

Antalya’nın Kepez ilçesinde geçen yıl mart ayında meydana gelen olayda, özel hastanede hemşire olarak çalışan Halit Can Sakman (28), maddi sorunlar nedeniyle tartıştığı 2 aylık eşi Sevcan Demir Sakman’ı (26) satırla öldürmüştü.

Halit Can Sakman’ın kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla vurduğu belirlenmişti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, genç kadını karnında ve boğazında kesiklerle yerde hareketsiz bulmuş, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

Olayın ardından boynunda ve elinde kesikler bulunan Halit Can Sakman hastaneye götürülmüş, evde biri sapı kırık iki bıçak bulunmuştu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Halit Can Sakman, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında ‘canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıkan sanığın, olayın hemen ardından telefonla görüştüğü çocukluk arkadaşı ve teyzesi duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Hidayet E., “Görüntülü aradığında her yer kan içindeydi. Sevcan yerde hareketsizdi. Hemen 112’yi aradım” dedi.

‘KIZIMI CANİCE ÖLDÜRDÜ’

Sanığın teyzesi Sevgi B. ise, “Sesi nefes nefeseydi. ‘Teyze hemen ambulansı ara’ dedi. Eve gittiğimizde olayı öğrendik” ifadelerini kullandı.

Mahkemede söz alan baba Güney Demir, “Kızım canice öldürüldü. En ağır cezayı istiyorum” dedi. Müşteki avukatları sanığın cinayeti planladığını savundu. Savunmasında pişman olduğunu belirten Halit Can Sakman, “Olay nedeniyle çok üzgünüm” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluğuna devam kararı verdi. Duruşma, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklenmesi için ertelendi.