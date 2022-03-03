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Satırla tehdit etti, bıçakla yaraladı, tutuklandı! 'Tüm kadınlardan özür diliyorum'

#Adana#Eren Torun#Şeyma Torun
Satırla tehdit etti, bıçakla yaraladı, tutuklandı Tüm kadınlardan özür diliyorum

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Eren Torun (28) tarafından bıçaklanan Şeyma Torun (22), kocasının kendisini aldatmakla suçlayıp tartışma çıkardığını ve mutfaktan aldığı satırı boynuna dayayıp ölümle tehdit ettiğini, sonrasında da dövüp, bıçakla yaraladığını söyledi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Eren Torun ise tutuklandı. Torun, sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada gazetecilere, "Tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu olay bana oynanan bir oyundan ibaret. Ben kimseye zarar vermedim" dedi.

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Olay, dün saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi, Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyma Torun ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Eren Torun arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eren Torun, eşini dövüp başına tabakla vurduktan sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralı halde evden kaçan Şeyma Torun, komşularına sığınıp yardım istedi. Torun, çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan Şeyma Torun, ifadesinde eşinin kendisini aldatmakla suçlayıp tartışma çıkardığını ve mutfaktan aldığı satırı boynuna dayayıp ölümle tehdit ettiğini, sonrasında da dövüp bıçakla yaraladığını söyledi.

EŞİNİN İFTİRA ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Eren Torun'u sokakta yürürken yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eren Torun, sağlık kontrolünden geçirilmek için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada gazetecilere, "Tüm kadınlardan özür diliyorum. Bu olay bana oynanan bir oyundan ibaret. Ben kimseye zarar vermedim. Eşim bıçakla üzerime geldi. Kendisini ittiğim sırada eli kesildi. Bıçaklama olayı yalan. Üzerime atılan bir iftiradır" dedi.

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Adliyeye sevk edilen Torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Satırla tehdit etti, bıçakla yaraladı, tutuklandı Tüm kadınlardan özür diliyorum

 

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#Adana#Eren Torun#Şeyma Torun

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