Satırla banka soymaya çalıştı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 21:42

Mersin'de yüzünü kar maskesiyle gizleyip, elinde satırla girdiği banka şubesini soymaya çalışan ve güvenliğin fark etmesi sonucu kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesine elinde satırla girerek soygun girişiminde bulunan yüzü kar maskeli şüpheli, banka güvenliği tarafından fark edilmesi üzerine yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine banka şubesine sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahlarını kapattı. Adım adım takip edilen şüpheli, satır, maske ve eldivenlerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin isminin B.D. olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan soygun girişimi, bankanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde satırla banka şubesine giren şüphelinin, güvenlik tarafından fark edilmesi üzerine kaçtığı anlar yer aldı.

